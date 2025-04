Serviço Móvel da Ford chega ao Brasil; Ceará ainda não tem disponível

A Ford Pro iniciou a operação do Serviço Móvel no Brasil. As operações abrangem todas as regiões do País, todavia, ainda não tem no estado do Ceará.

O transporte utilizado para o serviço é a Transit, veículo comercial leve da montadora, equipada como oficina que vão até o local do cliente para realizar a manutenção do veículo ou frota.