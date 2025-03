Bernardo Gentil estreia na OK-N com bons resultados

Bernardo Gentil vence segunda corrida da OK-N na Copa Light de São Paulo, de Kart brasileiro / Crédito: Bruno Gorski

O piloto cearense Bernardo Gentil, de 14 anos, estreou com bons resultados no último sábado, 15, na principal categoria do kartismo brasileiro, a OK-N, que reúne os principais pilotos do esporte. Foram duas atuações em Interlagos (SP). Em um grid composto por 25 pilotos, o atual campeão da Copa Brasil e da Copa São Paulo Light de Kart na categoria Júnior em 2024 conseguiu o quarto lugar na tomada de tempos e foi o mais rápido na divisão Rookie, reservada aos estreantes na categoria, anteriormente chamada de Graduados. Com os resultados, ele conquistou dois pódios na segunda etapa da Copa São Paulo Light.

Na OK-N Rookie, o piloto oficial CRG venceu as duas provas e garantiu o primeiro lugar na etapa. O segundo pódio foi pela conquista do segundo lugar na classificação geral, empatado em pontos com o competidor Allan Croce, vencedor da rodada.