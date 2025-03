Citroën Basalt registra alta de 41% nas vendas em fevereiro

No segundo mês do ano, o SUV teve 1.701 unidades comercializadas, segundo dados da montadora

A Citroën emplacou um total de 3.258 veículos no mês de fevereiro no Brasil, um crescimento de 63% com relação a fevereiro de 2024. O Citroën Basalt foi destaque, com 1.701 unidades comercializadas, fechando o mês com 4% de participação no disputado segmento de SUVs.

Nos últimos dois meses, o Citroën Basalt foi o SUV compacto que mais cresceu em volume de emplacamentos frente aos meses anteriores, respectivamente 25% em janeiro/2025 versus dezembro/2024 e 41% em fevereiro/2025 versus janeiro/2025, conquistando a posição do modelo que mais cresceu em todo o segmento que atua. O veículo também se tornou o principal modelo da Citroën, segundo a montadora.