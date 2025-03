Triumph teve mais de 100 mil vendas em 2024

Linha de produção da fábrica Triumph Motorcycles Brasil, em Manaus (AM) / Crédito: Divulgação/Triumph

A montadora Triumph atingiu marco histórico de 100 mil motocicletas vendidas no mundo em um ano. Ao todo, foram 134.635 unidades comercializadas nos doze meses de 2024. Esse número representa crescimento de 64% em relação ao ano anterior.

As vendas da marca expandiram em todas as regiões, com destaque para a Índia, onde foram vendidas 29.736 motocicletas, e para a região das Américas do Norte e Sul, especialmente no Brasil, Canadá e EUA, que registrou um aumento de 44% em relação a 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A britânica também observou um crescimento de 33% em mercados de distribuidores, 30% na Ásia e 18% na Europa, que continua sendo a maior região da marca.

É o quinto ano consecutivo em que a Triumph atinge um recorde de vendas. Desde 2019, as vendas da marca aumentaram 123%, principalmente no Brasil, Itália, Japão, Turquia, Hungria, Polônia, México e Índia, onde as vendas mais que dobraram.

A marca atribui o bom resultado à expansão da rede global de concessionárias, que agora conta com 950 lojas, incluindo mais de 230 novos parceiros comerciais desde 2019.



Mundialmente, a Triumph investiu em pacotes de pós-venda, lançando os Lubrificantes Triumph Performance, aprimorando as ofertas de financiamento e garantia, além de estabelecer novas colaborações no setor de vestuário, o que resultou em receitas recordes em peças, roupas e acessórios.

Outro fator foi o programa de lançamento de novos modelos e a entrada em novos segmentos de mercado. Para atender à crescente demanda por motocicletas de menor cilindrada, a Triumph lançou a T-Series, que inclui a Speed 400 e a Scrambler 400 X, estreia no mercado de motocross com a TF 250-X, lançada em maio de 2024, e apresentou sua primeira motocross de 450cc, a TF 450-RC Edition, disponível a partir de fevereiro de 2025. No segmento acima de 500cc, a Triumph introduziu a Daytona 660, uma esportiva de média cilindrada com motor triplo, lançada em 2024.

Outras atualizações importantes incluíram a Rocket 3 Storm, Tiger 1200, Tiger 900 e Scrambler 1200, que receberam melhorias em tecnologia, desempenho e design. Além disso, a marca lançou edições limitadas, como a T120 Elvis Presley Limited Edition, Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition, Trident Triple Tribute, duas edições Tiger 900 Aragon e a Thruxton Final Edition.