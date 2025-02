BMW Motorrad cresce 5,2% na América Latina em 2024, superando mercado alemão

Foram vendidas mais motocicletas na América Latina do que na Alemanha no ano anterior

O BMW Group América Latina comercializou 27.742 motocicletas em 2024, representando um aumento de 5,2% em comparação ao ano de 2023. A BMW Motorrad teve 50% de participação no mercado premium latino-americano, segundo a montadora.

No Brasil, a BMW R 1300 GS Adventure começará a ser comercializada em 2025 e será produzida na planta de Manaus, a única focada em motocicletas fora da Alemanha.

Segundo a marca, a América Latina teve mais vendas de motocicletas da BMW em 2024 do que a Alemanha.

Com esses resultados, o Brasil se consolidou entre os cinco maiores mercados de motocicletas do mundo. Em 2025, a BMW projeta que a produção na planta de Manaus aumentará quase 10%, alcançando cerca de 17 mil unidades. A fábrica produzirá, ao todo, 13 modelos.

Vale ressaltar que, no mercado regional, o Brasil liderou as vendas com um total de 15.267 unidades vendidas - aumento de 8,2% em relação ao ano anterior, destaque para as motocicletas BMW R 12 e BMW R 12 nineT, que estrearam no mercado nacional em 2024.



No México, as vendas de motos da montadora alemã atingiram 7.219 unidades, o que representa um crescimento de 1,8% em comparação com 2023.



Os mercados importadores entregaram um total de 4.490 motocicletas aos clientes, o que significa um aumento de 2,3% em comparação com o ano anterior.



O mercado colombiano, com 1.964 unidades, 12% a mais do que no ano anterior, foi o destaque entre os importadores.