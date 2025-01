Nissan lança novo divisor de caçamba para picape Frontier

A Nissan lançou um novo acessório para a picape Frontier, nas versões PRO4X e Platinum: um divisor de caçamba a partir do ano-modelo de 2023. Desenvolvido em parceria com a Bepo, ele foi criado para suportar até 22 quilos.



Os componentes são de travessas de aço com 2 milímetros (mm) de espessura, para proteger e evitar que a carga se movimente, com destaque para a logotipo da marca Nissan em serigrafia no centro.