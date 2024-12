Volvo EX30 recebe cinco estrelas no teste de segurança da Euro NCAP

A preocupação da marca com a segurança ocorre desde 1959, quando Nils Bohlin, engenheiro da Volvo, criou, nesse ano, o cinto de três pontos.

O EX30, em especial, já vem com itens de segurança desde a versão de entrada, como detector de pedestres, far side bag (airbag do lado interno do banco do motorista), detecção de ciclista e radar traseiro para detecção em marcha à ré.