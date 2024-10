BYD Shark: primeira picape híbrida plug-in do Brasil estreia por R$ 379,8 mil

Teste drive da nova BYD Shark, a primeira picape híbrida plug-in do País Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Mirando o público agro, a BYD Shark estreia no mercado brasileiro como a primeira picape híbrida plug-in do País. Lançado em versão única, por R$ 379,8 mil, o carro chega para competir com Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok. O modelo foi apresentado oficialmente neste sábado, 19, em Goiânia (GO), considerada a capital do agronegócio do Brasil. Sob o mote "potente como o agro", a BYD descreve a caminhonete como uma "solução completa para o negócio do produtor rural", ressaltando a potência, eficiência, tecnologia e versatilidade como principais atributos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Equipada com motor 1.5L turbo a combustão e motor elétrico com bateria Blade de 29,6 kWh de capacidade, a Shark tem potência combinada de 437 cv, a maior do segmento, segundo a BYD. A configuração faz a picape acelerar de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos, superando a Ford Ranger Black 2025, cujo tempo é de 8,5 segundos, a melhor marca até então dentre as picapes que rodam no Brasil.

Como o sistema híbrido plug-in, a BYD Shark utiliza modos de energia dual de combustível e elétrico. A capacidade do tanque de combustível é de 57 litros. Com o abastecimento máximo, o carro roda até 740 km. Já o motor elétrico tem autonomia de 100 km, com uso recomendado apenas para deslocamentos mais curtos. Combinando os modos elétrico e a combustão, a autonomia chega a 840 km, segundo a montadora. O design do veículo tem inspiração oceânica, com destaque para uma luz de LED que atravessa toda a frente remetendo à boca aberta de um tubarão. As laterais possuem linhas fluidas que refletem o movimento de um tubarão em águas profundas. Na traseira, uma luz inspirada na nadadeira do peixe.

De porte robusto, a picape tem entre-eixos de 3,26 m. A capacidade de carga é de 835 kg, o reboque puxa até 2,5 toneladas e o volume da carroceria é de 1,2 mil litros, números dentro do padrão encontrado no grupo das picapes médias à venda no Brasil.

A cabine tem formato premium, com bancos revestidos em couro, volante compacto e multifuncional, além da famosa tela giratória, marca registrada dos carros BYD, com 12,8”. O sistema disponibiliza conectividade sem fio Android Auto e Apple CarPlay. O monitor touchscreen possibilita a regulagem do sistema de ar-condicionado com o uso de três dedos para a regulagem da temperatura. "É a sensação de dirigir um carro de luxo, mas que ao mesmo tempo também pode ser uma caminhonete útil para quem trabalha no campo", ressaltou Henrique Antunes, diretor comercial da BYD no Brasil. O executivo não estimou meta de vendas para o novo modelo, mas projetou que a picape deve disputar a liderança do segmento a partir de 2025. Neste ano, segundo Antunes, a BYD já emplacou mais de 60 mil carros no Brasil, entre modelos elétricos e híbridos.