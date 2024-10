Peugeot inicia vendas do elétrico Peugeot 2008 por R$ 269.990

O primeiro integrante da nova gama 2008 a ser apresentado no País, o Peugeot E-2008, já tem preço definido. A nova versão eletrificada do SUV chega por R$ 269.990, agora com um powertrain elétrico novo, com mobilidade 100% elétrica.

Em termos de potência o aumento foi de 15%, passando de 136 cv para 158 cv (o torque é de 260 Nm), enquanto a capacidade da bateria subiu de 50kWh para 54 kWh.

Segundo o Inmetro, também houve incremento da autonomia, que agora chega à máxima de 261 km PBEV.