Novo Citroën Basalt SUV Coupe já tem data de estreia, porém ainda sem preço revelado

Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Citroën/Stellantis

O novo Citroën Basalt, terceiro integrante do Projeto "C-Cubed", junto ao C3 e do novo Aircross, será revelado na próxima quarta-feira, 2. A fabricante ainda não divulgou o valor do veículo. O veículo fará parte do segmento dos B-SUV. De acordo com a francesa, o Basalt terá elevada distância ao solo, dianteira vertical, capô alto, para-lamas alargados e molduras das caixas de roda com diferentes formas geométricas, interior espaçoso de um modelo familiar que se aproveita da arquitetura da variante plataforma Modular Comum (CMP - Common Modular Platform). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de uma proposta visual diferente, o Coupé prioriza a aerodinâmica, o conferindo um toque esportivo por meio das linhas de teto inclinadas que se estendem até a parte traseira.

Entre as versões, a que teve maior em atenção é a Basalt Vision, que vinha sendo divulgada desde março deste ano. O Vision partilha com a rocha vulcânica basalto. Versão Vision do Citroën Basalt Crédito: Divulgação/Citroën/Stellantis Versão Vision do Citroën Basalt Crédito: Divulgação/Citroën/Stellantis O modelo tratá motor Turbo 200, produzido em Betim (MG), que reúne conceitos como o comando de válvulas MultiAir III, turbocompressor refrigerado com wastegate elétrica e injeção direta de combustível. Esse propulsor equipa o recém-lançado hatch turbo automático Novo C3 YOU!. Além do Basalt, a oferta de motores turbo está presente para o C3, Novo Aircross e C4 Cactus, além do novo Jumpy.

Com a chega do Basalt, a empresa busca entregar aos consumidores brasileiros acessibilidade e luxo. A ideia da Citroen é atingir novos públicos na América do Sul com a implementação no mercado nacional. Basalt será produzido no Rio de Janeiro O SUV Coupé Basalt já começou a ser produzido no Polo Industrial de Porto Real (RJ). De 2025 a 2030, serão investidos R$ 3 bilhões, sendo este o maior aporte da região sul fluminense nos últimos anos feito pelo Grupo Stellantis.

Com R$ 3 bilhões que serão investidos nos próximos anos, somados aos aportes feitos no Polo Automotivo de Porto Real desde 2011, a planta automotiva sul fluminense terá recebido mais de R$ 13 bilhões em investimentos. O montante será destinado para o desenvolvimento e produção de novos produtos, e à modernização das instalações, sistemas e equipamentos da unidade industrial. O valor faz parte do ciclo de investimentos de R$ 32 bilhões anunciados pela Stellantis para América do Sul, o maior da história da indústria automotiva na região, permitrá a criação de 40 novos produtos, 8 powertrains, desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, tecnologias inovadoras de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios.