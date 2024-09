BYD Yuan Pro: testamos o SUV compacto 100% elétrico mais barato do Brasil

Parte frontal do SUV 100% elétrico BYD Yuan Pro Crédito: Divulgação/BYD

O BYD Yuan Pro, primeiro SUV compacto 100% elétrico a circular no Brasil, é também o carro mais barato no segmento dos utilitários eletrificados. Vendido em versão única ao preço de R$ 182,8 mil, o carro abre um horizonte de oportunidades para quem busca custo-benefício nos veículos movidos a bateria.

A proposta de preço agressiva muda a lógica de que os elétricos são caros demais para o bolso do brasileiro —movimento que a BYD encabeça no mercado desde quando decidiu investir no País. O comportamento disruptivo da chinesa faz parte da estratégia da emplacar não só mais carros, mas também um novo padrão de consumo no universo automotivo, em que o brasileiro adira aos elétricos não só para economizar combustível, mas por encontrar nas concessionárias, elétricos na mesma faixa de preço dos carros que queimam gasolina ou etanol.



O POVO testou o BYD Yuan Pro em Tuiuti (SP), num circuito fechado de aproximadamente 4 km. O carro que carrega traços geométricos na identidade visual —com silhueta moderna e chamativa, traz interior de esportivo, tendo bancos revestidos em couro e acabamento em costura. No entanto, dentro da pista, o desempenho é tímido.

O carro não “voa”. Tem aceleração máxima de 160 km. Foi feito para rodar na cidade, e não para desafiar as pistas dos autódromos. É bem menos potente do que SUVs compactos consolidados no Brasil, como o Hyundai Creta (190 km) e o Volkswagen T-Cross (204 km). Estes dois, no entanto, funcionam a combustão, o que torna a comparação um tanto quanto desproporcional.

Mas velocidade não necessariamente tem a ver com força. Prova disso foi a boa resposta do pedal de aceleração nas áreas mais íngremes. No geral, pisadas leves resultaram em arrancadas satisfatórias. Após frenagens bruscas, o câmbio também reagiu com eficiência e proporcionou retomadas imediatas na pista.

O motor do Yuan Pro tem 177 cv a um toque máximo de 29 kgfm. Segundo a BYD, atinge de 0 a 100km em apenas 7,9 segundos. Devido à sinuosidade da pista onde o teste foi realizado, não houve condições de analisar essa performance específica. Contudo, diante das boas arrancadas, dificilmente a marca não seria atingida.



Bateria do novo BYD Yuan Pro Crédito: Divulgação/BYD Fonte de eletricidade

A bateria que faz o carro rodar também pode ser usada como fonte de energia externa. Ela serve como ponto de carregamento elétrico para equipamentos eletrônicos como cafeteiras, notebooks, frigobar, entre outros. Para isso, basta inserir um adaptador no local de abastecimento. O recurso funciona como uma espécie de gerador de eletricidade sob demanda. Tecnologia

Marca registrada da BYD, a tela giratória multimídia 12,8” também é destaque no Yuan Leo. Ela tem espelhamento sem fio para os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Já o painel de instrumentos tem 8,8”.



Outros ativos tecnológicos importantes são o controle automático de climatização de duas zonas, câmera 360o, carregamento sem fio e até wi-fi. A tela da central é sensível ao toque, o que permite alternar a temperatura do ar condicionado quando tocamos a central com três simultaneamente. Volante e painel do novo BYD Yuan Pro Crédito: Divulgação/BYD Espaço interno A cabine é muito confortável e espaçosa. Não à toa, o carro tem entre-eixos de 2,6 m e bancos completamente revestidos em couro. Além disso, os dois bancos dianteiros possibilitam ajuste elétrico.

O comprimento é de 4,3 m; a altura, 1,6 m; e a largura, 1,8 m. São dimensões bem conservadoras, dentro da média dos SUVs compactos a combustão que já rodam aqui no Brasil.