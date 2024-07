Duas novas lojas da BYD devem chegar a Fortaleza até fim do ano, afirma diretor de vendas

De acordo com o diretor comercial da BYD Brasil, as duas abrirão até dezembro de 2024.

"Teremos mais duas lojas em outros dois 'clusters' da Cidade, uma na avenida Washington Soares [no bairro Edson Queiroz], e outra na avenida Rogaciano Leite [no bairro Messejana]", ressalta Henrique.

Mais duas lojas da BYD devem ser instaladas em Fortaleza até o fim do ano. A confirmação foi feita pelo diretor comercial da BYD Brasil, Henrique Antunes, ao repórter do O POVO, Luciano Cesário, enviado ao evento de lançamento do novo Song Pro em São Paulo.

Atualmente, existem três lojas da BYD Carmais espalhadas pelo Estado. Uma em Juazeiro do Norte, outra em Sobral, e uma na capital cearense, no bairro Aldeota.

Henrique afirma que há diversas cidades brasileiras já em prospecção, mas ainda sem definição de quais serão contempladas com novas concessionárias da montadora.

Ele faz um comparativo de que, no fechamento de 2023, a marca tinha 39 concessionárias no Brasil, e atualmente são 110 em operação. O objetivo é chegar a 200 concessionárias abertas no País até final do ano.