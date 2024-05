Ford apresenta Transit Automática em versão de ambulância

A Transit Automática, da Ford Pro, aparece pela primeira vez na configuração de ambulância. A van é equipada no padrão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

O modelo traz furgão longo e teto alto, equipado com o padrão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Sendo assim, contendo um sistema fixo de oxigênio, maca retrátil de alumínio, pranchas de polietileno, cadeira de resgate, armários, bancada e tomadas de 110 V e 12 V.

Ainda segundo a Ford, ao dispensar a troca do kit de embreagem, a van também passa a exigir menos paradas de serviço e reduz em cerca de 70% o custo de manutenção do sistema de transmissão.

De acordo com a norte-americana, a transmissão automática de dez marchas, conversor de torque, junto com o motor EcoBlue 2.0 turbodiesel, de 165 cv, e a tração traseira, proporcionam uma direção eficiente e com maior segurança, além de diminuir o custo total de operação do veículo.

Matias Guimil, gerente de Estratégia e Produto de Veículos Comerciais da Ford, salienta que este modelo "entrega uma média menor no consumo de combustível da frota, pois iguala o nível de habilidade dos motoristas, priorizando a marcha certa no momento certo".

A durabilidade da van foi testada em mais de 6 milhões de km ao redor do mundo e validada pela engenharia brasileira, com mais de 1 milhão de km rodados no País, sendo a única com sistema auto start-stop e três modos de condução (Normal, Econômico e Escorregadio).

Interno do veículo



Possui um comando de luzes internas feito em tela touchscreen, com indicador de temperatura ambiente e portas abertas. O "semáforo da vida" capta informações do paciente para orientar o modo de condução do motorista.

Já no sistema de monitoramento, há duas câmeras internas e três externas, com acesso remoto e telemetria. Além disso, conta com revestimento interno em e isolamento termoacústico.



Parte externa



Conta com armário para equipamento, ferramentas de resgate, tomada de captação externa com cabo de 20 metros e sistema completo de sinalização acústica e visual, com sirene eletrônica de 200 W de potência.