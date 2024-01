Yamaha exibirá protótipo de moto de popa a hidrogênio em 2024

Repórter Anuário do Ceará

A Yamaha Motor Company exibirá um protótipo de motor de popa movido a hidrogênio durante a Miami International Boat Show, uma das maiores feiras náuticas do mundo, que deve ser realizada de 14 a 18 de fevereiro de 2024, na Flórida, nos EUA.

De acordo com a Yamaha, a meta é neutralizar as emissões de escopos 1 e 2 (emissões liberadas para a atmosfera como resultado direto e indireto da operação industrial da empresa) até 2035. Para as emissões de escopo 3, a empresa tem como meta atingir neutralidade de carbono até 2050.

Essas emissões – cujo monitoramento é o mais desafiador – abrangem toda a extensão da cadeia de suprimentos e consumo da companhia. Assim, o desenho dessa meta envolve o mapeamento e redução de emissões durante a aquisição e processamento de matérias-primas, durante a venda e entrega do produto e, especialmente, das emissões provenientes do uso final dos produtos, incluindo motocicletas, motos aquáticas e motores de popa.

Além do desenvolvimento de sistemas elétricos, a empresa adota outras novas fontes de energia e tecnologias considerando os diferentes usos e destinações de seus produtos.

Os produtos náuticos, por exemplo, são submetidos à resistência da água, exigindo significativamente mais energia para a propulsão do que os veículos terrestres.

Além disso, os requisitos de desempenho e engenharia para esses produtos podem variar muito, dependendo do ambiente de uso — como oceano, rios ou lagos — bem como do uso em si, da pesca comercial à recreação.