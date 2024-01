O modelo possui 80cv (com RAM Air) e 14500 RPM, desenvolvidos com novo motor de 399cc com quatro cilindros em linha

A nova Ninja ZX-4R já está disponível nas concessionárias Kawasaki por R$ 57.490, com frete incluso. O modelo possui 80cv (com RAM Air) e 14500 RPM, desenvolvidos com novo motor de 399cc com quatro cilindros em linha.

Seu chassi é inspirado no WorldSBK (campeonato Mundial de Superbike). Tem suspensão dianteira Showa invertida com ajustes e traseira horizontal back-link, inspirada na Ninja ZX-10R, além do KQS (Kawasaki Quick Shifter) para cima e para baixo.

Conta ainda com o pacote eletrônico integrado: Riding Modes, KTRC (Kawasaki Traction Control) e Power Modes; discos duplos na dianteira com pinças de montagem radial, faróis e demais luzes em LED, estilo agressivo e imponente, característica da família Ninja; e painel com tela TFT colorida com conectividade a smartphones e modo circuito, ideal para uso em Track Days.