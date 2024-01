BMW do Brasil confirma mais de 15 lançamentos para o Brasil em 2024

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

O novo BMW i5 será o primeiro lançamento e chegará ao Brasil já no primeiro trimestre de 2024

O novo BMW i5 será o sexto modelo totalmente elétrico no portfólio da BMW, juntando-se aos modelos de sucesso iX1, iX3, iX, i4 e i7.

O novo BMW i5 chegará ao Brasil já no primeiro trimestre, apenas seis meses depois do lançamento dinâmico na Europa, que ocorreu em setembro de 2023.

A BMW do Brasil terá mais de 15 lançamentos em 2024. O primeiro deles será o novo BMW i5, versão totalmente elétrica da nova geração do BMW Série 5.

Dessa forma, o BMW Group Brasil vai oferecer a gama mais completa e tecnológica de modelos totalmente elétricos no mercado brasileiro.



Após o lançamento do novo BMW i5, será a vez do lançamento dos novos BMW X2 e sua versão 100% elétrica, o iX2, que começaram a ser produzidos recentemente na planta de Regensburg, na Alemanha.

Outros modelos serão revelados ao longo do ano de 2024, com novidades em vários segmentos de atuação da BMW no Brasil.