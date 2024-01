Volkswagen é a marca que mais cresce no Brasil; são 301.461 unidades vendidas em 2023

A Volkswagen do Brasil é a marca que mais cresce no País com 301.461 unidades vendidas neste ano (jan-nov), sendo 65.500 emplacamentos a mais do que no mesmo período de 2022. Esse é o resultado do desempenho de um line-up completo da Volkswagen, que inclui Polo, T-Cross, Nivus e Saveiro no ranking dos 20 modelos mais vendidos no acumulado do ano.

O Volkswagen Polo é o carro de passeio mais vendido do Brasil neste ano e também é líder do segmento de hatches, com mais de 93 mil unidades comercializadas (jan-nov).

O Polo também é recordista de vendas no Brasil para um único mês neste ano: foram 16.471 unidades emplacadas só em julho. Nenhum outro modelo vendeu tanto em apenas um mês.