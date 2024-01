Novos Defender 110 PHEV e 130 Outbound a partir de R$ 760,250

Apenas dez exemplares do Defender 130 Outbound estarão disponíveis no Brasil e já é possível reservá-lo em toda a rede de concessionárias da JLR

Apenas dez exemplares do Defender 130 Outbound estarão disponíveis no Brasil e já é possível reservá-lo em toda a rede de concessionárias da JLR por R$ 848.726.

O Defender PHEV (Plug-in Electric Hybrid) está disponível no design de carroceria 110 com preços a partir de R$ 760.250.

A marca Defender apresenta dois novos modelos na linha luxo: o 110 PHEV (Híbrido Elétrico Plug-in) e o 130 Outbound. Os novos veículos foram apresentados em evento no Pantanal, onde a Defender mantém parceria com o Instituto Onçafari, que trabalha pela conservação ambiental da região.

O Defender 110 PHEV combina motor elétrico de 104cv com um motor a gasolina de quatro cilindros de 300cv, gerando uma potência total de 404cv. Garantindo uma autonomia puramente elétrica de até 51 km (WLTP) e uma autonomia total de até 760 km quando combinado com o motor a gasolina. O Defender 130 Outbound está disponível exclusivamente com cinco lugares.

Novo Defender 110 P400e: Híbrido Elétrico Plug-in

O Defender 110 PHEV (Híbrido Elétrico Plug-in) completa a família com um motor 2.0 a gasolina de 300cv e um motor elétrico de 105kW (104cv) alimentado por uma bateria de 19,2kWh.

O novo Defender P400e produz apenas 74g/km de CO2 e é capaz de até 85.3mpg (3.3l/100km). O Defender P400e acelera de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 191 km/h.

O novo Defender PHEV conta com rodas de liga leve de 20 polegadas, suspensão pneumática eletrônica e uma porta de carregamento no lado esquerdo. Todas as variantes PHEV vêm com um cabo de carregamento Modo 3 como padrão, enquanto um cabo Modo 2 opcional também está disponível.

O cabo de carregamento do Modo 3 permite que os clientes carreguem até 80% em duas horas usando um carregador de 7kW. Ao usar um carregador rápido de 50kW, o P400e carrega até 80% da capacidade em 30 minutos. O carregamento através de um cabo Modo 2 demora cerca de sete horas a carregar até 80%.

O Defender P400e está disponível com opção de cinco lugares, controle climático de três zonas (no Defender X) e vidro atenuante solar. Ele também possui um avançado sistema de frenagem regenerativa que recupera energia ao desacelerar e frear para recarregar a bateria para maior eficiência.