Turbo 200: Novo Citroën C3 Aircross terá motor mais potente da categoria

Citroën C3 Aircross: o propulsor Turbo 200 faz sua estreia na marca com até 130 cv e 200 Nm Crédito: Divulgação

O Novo SUV Citroën C3 Aircross para até sete pessoas chegará com inovações no visual, amplo espaço interno, terceira fileira com assentos removíveis e, segundo a marca, o maior porta-malas entre seus rivais diretos. O modelo desenvolvido na América do Sul e produzido no Polo Industrial da Stellantis em Porto Real (RJ) terá o exclusivo motor Turbo 200 de até 130 cv e 200 Nm de torque. O propulsor fabricado em Betim (MG) fará com que o Novo Aircross seja o SUV com a maior potência do segmento nesta faixa de cilindrada.