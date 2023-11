Nova Ford Ranger V6 de polícia é equipada com motor mais forte da categoria

Repórter Anuário do Ceará

A Nova Ranger XLS 3.0 V6 4WD personalizada para forças militares é equipada com o motor mais forte da categoria – torque de 61 kgfm

A Ford Ranger redefiniu o segmento de picapes médias com a sua nova geração e ampliou a versatilidade de aplicações da linha com introdução da inédita versão 3.0 V6 XLS.

A Nova Ranger XLS 3.0 V6 4WD personalizada para forças militares foi exibida no Congresso de Operações Policiais (COP) Internacional e é equipada com o motor mais forte da categoria – torque de 61 kgfm.

Externamente, as modificações na picape incluem para-choque de impulsão com guincho integrado e sinalização de LED e luzes 360° com comando remoto.