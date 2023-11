JLR inicia operação do serviço de assinatura Subscribe no Brasil 

Com uma página própria para cada marca e uma frota que inclui todos os modelos Range Rover, Discovery, Defender e Jaguar disponíveis no mercado brasileiro atualmente

A adesão poderá ser realizada de forma digital ou presencialmente em qualquer concessionária JLR do Brasil. Além das opções de contrato de 12 a 36 meses, outros diferenciais do programa de assinatura incluem:

A JLR anunciou o lançamento do Subscribe, serviço de carro por assinatura, desenvolvido em parceria com a Movida no Brasil.

Jornada do cliente 100% digital (como, agendamento da retirada do veículo, pagamentos, documentação e gestão de multas);

Concierge exclusivo que cuidará de todas as questões operacionais referentes ao contrato;

Entrega técnica nas concessionárias JLR;

Serviço leva e traz exclusivo;

Cobranças feitas em parcelas mensais;

Direito a carro reserva;

Proteção veicular;

Assistência 24 horas JLR;

Manutenção periódica nas concessionárias oficiais da JLR;

Opção adicional de blindagem e inclusão de acessórios;

IPVA simplificado, sem necessidade de ação por parte do cliente

O Subscribe é uma das primeiras iniciativas do programa de Inovação Aberta da JLR no Brasil, que teve início em 2022 com o objetivo de acelerar a transformação da empresa a partir de colaborações com startups, scaleups e organizações externas.

O serviço foi desenvolvido em parceria com a Movida, empresa de aluguel de carros do Grupo Simpar e oferece soluções inovadoras, como o serviço pioneiro de aluguel mensal para pessoa física. Também declara ser a primeira locadora a ter um programa que neutraliza as emissões de CO2 dos carros alugados.