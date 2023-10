Polo Stellantis de Goiana (PE) receberá novas tecnologias sustentáveis

A Stellantis planeja produzir os primeiros veículos equipados com tecnologias Bio-Hybrid no Polo Automotivo de Goiana, no Nordeste. Esses veículos combinarão eletrificação com motorização flex a etanol, além de incluir modelos 100% elétricos a bateria, que foram totalmente desenvolvidos e fabricados pela empresa no Brasil.

As plataformas Bio-Hybrid e BEV (Veículo Elétrico a Bateria) fazem parte da estratégia global de descarbonização da mobilidade da Stellantis, conforme delineado no plano estratégico Dare Forward 2030.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este plano visa atingir a descarbonização total das operações e produtos da empresa até 2038, com uma redução de 50% das emissões de CO2 até 2030. As novas tecnologias híbridas estarão disponíveis a partir do próximo ano.