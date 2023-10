Nissan apresenta o conceito ecológico Nissan Hyper Adventure

O conceito digital é um utilitário esportivo projetado para quem gosta de aventuras ao ar livre, com um estilo de vida ecológico. O conceito Nissan Hyper Adventure e a sua tecnologia V2X foram concebidos, segundo a marca, para sustentar as necessidades de eletricidade, respeitando ao mesmo tempo o ambiente.

A Nissan revelou o Novo Hyper Adventure, o segundo veículo de sua série de conceitos avançados de veículos elétricos para o Japan Mobility Show, que começa dia 25 de outubro. Um videoclipe será transmitido ao vivo no canal da Nissan no YouTube até o dia 25. À medida que cada um dos carros-conceito da Nissan for revelado antes do show, eles aparecerão no vídeo.

A tecnologia V2X (veículo para tudo) pode fornecer energia para residências (V2H) ou para uma comunidade local, contribuindo com energia excedente para a rede (V2G). O modelo também possui um sistema de controle integral e-4ORCE

O exterior apresenta painéis de carroceria dinâmicos. Ao redirecionar o ar que flui através do spoiler dianteiro, o carro pode atingir um alto desempenho aerodinâmico. A aerodinâmica é ainda reforçada pelo vidro que integra o teto e as janelas laterais e a superfície nivelada da traseira.

As rodas e os para-choques dianteiro e traseiro são equipados com crampons, ou engrenagens de tração na neve. As características do interior e o espaço do habitáculo foram concebidos para tornar a condução fácil e confortável em todas as situações.

O painel de instrumentos conecta-se à parte inferior do para-brisa, servindo como uma tela com amplo campo de visão e interligando o espaço dentro e fora do carro. O interior também possui espaço de carga para equipamentos externos.

O banco traseiro pode girar 180 graus sobre um eixo e criar uma área de assento confortável voltada para a traseira do veículo.