Iveco Bus E-Way H2: Novo ônibus urbano a hidrogênio é apresetado em Bruxelas

O ônibus elétrico movido a hidrogénio é resultado da parceria entre Iveco Group N.V. e Hyundai Motor Company, anunciada em março de 2022. O novo veículo irá expandir as soluções de emissões zero da Iveco Bus para as cidades, uma gama que já inclui veículos elétricos a bateria (BEVs) de última geração.

O Iveco Bus E-Way H2 será produzido nas fábricas da Iveco Bus em Annonay, França, Foggia e Itália. O veículo estará em exposição no stand da Iveco Bus localizado no Hall 4 do Busworld 2023, de 7 a 12 de outubro.

O ônibus urbano possui piso baixo com 12 metros de comprimento, equipado com motor elétrico de 310 kW e um avançado sistema de célula de combustível fornecido pela HTWO, uma marca comercial de hidrogênio baseada em sistema de célula de combustível do Hyundai Motor Group.