Novo Renault Kangoo E-Tech 100% elétrico é lançado no Brasil

O modelo é equipado com rodas de aço de 16 polegadas e tem o preço sugerido de R$ 259.990. Crédito: Divulgação

A Renault lança no Brasil a nova geração do Kangoo E-Tech 100% elétrico. O modelo foi o primeiro veículo comercial elétrico vendido no Brasil e chegou ao mercado em 2013. Disponível em versão única, o Kangoo E-Tech 100% elétrico chega em duas cores: Branco Glacier e Cinza Urban. O modelo é equipado com rodas de aço de 16 polegadas e tem o preço sugerido de R$ 259.990. O novo Kangoo E-Tech traz a solução de mobilidade elétrica para empresas que têm objetivos de redução do impacto ambiental, por meio da eletrificação da frota, e chega com a proposta de oferecer uma entrega ágil e 100% elétrica. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com mais de 4,4 milhões de unidades produzidas em 50 países em todo o mundo, o Kangoo é o veículo mais vendido do segmento na versão elétrica desde 2011. No Brasil, foi o pioneiro do segmento de veículos comerciais elétricos e líder até os dias atuais com mais de 600 unidades comercializadas.

O novo Kangoo E-Tech 100% elétrico vem equipado com um motor de 90 kW (120 cv) e 25 kgfm (245 Nm) de torque instantâneo, o que permite que o condutor tenha uma experiência de condução suave em todas as circunstâncias. Por conta da sua nova bateria de íons de lítio de 45 kWh, composta por oito módulos independentes e facilmente reparáveis, o novo Kangoo E-Tech 100% elétrico possui autonomia de 210 km, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) e autonomia no ciclo urbano de até 329 km e de 300 km no ciclo combinado, de acordo com a norma do Inmetro (SAE J1634). A bateria possui sistema de refrigeração líquida e resistência elétrica permitindo a utilização na zona de temperatura adequada, mantendo assim a sua autonomia e reduzindo o tempo de carregamento. As baterias têm garantia de oito anos ou 160.000 km. Durante este intervalo, eles são substituídos gratuitamente se a sua capacidade diminuir para menos de 70% do seu valor nominal (SOC). Comparada a geração anterior, a bateria possui maior capacidade (33 kWh X 45 kWh), refrigeração líquida, o que ampliou a autonomia e permitiu, também um aumento da garantia, de cinco para oito anos. O modo Eco, que limita a potência e a velocidade máxima do veículo, ajuda a otimizar a autonomia geral e pode ser utilizado ao transportar uma carga leve.

Modos de frenagem regenerativa do Novo Kangoo E-Tech 100% elétrico: Cruzeiro (indicador luminoso B1): modo regenerativo limitado, adequado para condução em rodovias e vias rápidas

modo regenerativo limitado, adequado para condução em rodovias e vias rápidas Drive (B2): modo regenerativo padrão para uso versátil que tem uma sensação de motor à combustão ao pisar no acelerador

modo regenerativo padrão para uso versátil que tem uma sensação de motor à combustão ao pisar no acelerador Freio (B3): modo regenerativo máximo para uso em engarrafamentos e trechos de serra. No novo Kangoo E-Tech a frenagem hidráulica convencional é assistida por um sistema ARB (Adaptive Regenerative Brake System - sistema de freio regenerativo adaptativo, em tradução livre) - que maximiza a quantidade de energia recuperada independentemente do regime de frenagem selecionado. Opções de carregamento do novo Kangoo E-Tech 100% elétrico: Carregamento de 2,3 kW, adequado para carregamento em tomadas domésticas

Carregamento trifásico AC (corrente alternada) de 3,7 kW até 22 kW (inédito em veículos comerciais), configurado para carregamento em postos públicos e wallboxes

Carregador rápido DC de 80 kW (corrente contínua) para carregadores ultrarrápidos de rodovias. A bateria do novo Kangoo E-Tech leva cerca de 2h40min para passar de 15% a 80% de carga quando conectada a uma Wallbox de 11 kW e menos de seis horas em uma Wallbox de 7,4 kW. O Kangoo E-Tech também pode ser recarregado em uma tomada doméstica padrão ABNT em 220 volts com o uso de um carregador portátil, comercializado separadamente como acessório. Segurança

O novo Kangoo E-Tech 100% elétrico oferece um espaço de carga de 4,3 m³. A sua carga útil máxima é de 800 kg e a capacidade de reboque, de 1.500 kg. Possui porta lateral deslizante extralarga (864 mm), espaço de armazenamento com dimensões de 2,2 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 1.3 metro de altura.

A área de carga possui portas traseiras 1/3 – 2/3 que podem abrir de 90° a 180°, facilitando o acesso mesmo que haja pouco espaço atrás do veículo.

Design exterior O Kangoo E-Tech apresenta um design inédito e mais funcional: capô horizontal com nervuras, dianteira elevada e laterais esculpidas, com destaques cromados. A inédita dianteira ficou mais vertical, com acabamento cromado que fica entre a grade e o para-choque dianteiro. As lâmpadas apresentam as luzes diurnas em LED em forma de C, características da marca Renault. O seu design traz uma sensação mais ágil e dinâmica, em linha com o restante da gama de veículos comerciais da marca.