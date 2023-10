Kit mantém preço promocional do Stonic em R$ 139.990

O Kia Stonic, linha 2023/2024, segue com preço promocional de R$ 139.990. O modelo mantém o título de híbrido mais barato do mercado brasileiro. Na nova versão, o Stonic passa a contar também com CarPlay/Android Auto sem fio.

Seu principal atributo é o motor Kappa de 3 cilindros, turbo GDI (injeção direta), de 1 litro, a gasolina, com sistema híbrido MHEV 48V (Mild Hybrid Electric Vehicle - ou veículo elétrico híbrido leve, em tradução livre); e Smartstream, capaz de gerar 120 cavalos de potência e torque de 20,4 kgm.



O motor a combustão do Stonic desenvolve potência máxima de 118 cavalos a 6.000 rpm e o torque máximo de 17.1 kgm a 4.000 rpm. Com o auxílio do motor elétrico, do mild hybrid, a potência combinada vai a 120 cavalos a 6.000 rpm e torque combinado de 20,4 kgm a 2.000-3.500 rpm.

O conjunto do motor está acoplado ao câmbio automático de sete marchas e dupla embreagem DCT. Com essa configuração, o Stonic - segundo dados do Inmetro - registra desempenho de 13,7 km/l na cidade e de 13,8 km/l na estrada, sempre abastecido com gasolina.



Há dois anos no mercado brasileiro, o Stonic apresenta três modos de condução (Eco, Normal e Sport), novas configurações de suspensão dianteira e traseira que são exclusivas para o carro. Como todos os modelos da marca, a carroceria do Stonic combina linhas horizontais com superfícies de traços suaves.



Apesar das dimensões compactas, com 4.140 mm de comprimento, 1.760 mm de largura e 1.520 mm de altura, a cabine inteligente do Stonic proporciona espaço com 2.580 mm de distância entre-eixos. O tanque de combustível (45 litros) está localizado abaixo do banco traseiro. As rodas são de liga leve aro 17”, e o porta-malas tem capacidade de 325 litros.



Um dos carros mais modernos da categoria, o Stonic possui sistema de entretenimento que combina as funcionalidades dos smartphones, por meio da tela flutuante e sensível ao toque de 8” no centro do painel, compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, e auxilia às manobras com a câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento no monitor.



O Stonic vem equipado com ar-condicionado digital automático e controle frontal, volante multifuncional, computador de bordo com tela digital colorida de 4.3” com indicador de fluxo de energia e sistema de som.



No dizer da montadora, o carro é construído sobre uma plataforma resistente e leve, com 51% de Aço Avançado de Alta Resistência. O uso abundante de adesivos estruturais garante uma carroceria de alta rigidez torcional, 24% superior à da geração anterior.



Essas tecnologias incluem air bags frontais, laterais e de cortina, estes percorrendo todo o comprimento da cabine, espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétricos, aquecíveis e com repetidores das setas integrados em LED, sistema Isofix, freios com sistemas ABS e EBD, sensor de estacionamento traseiro e assistente de partida em rampa (HAC).



No Brasil, o Stonic é disponibilizado em oito cores – preto aurora, vermelho alerta, branco claro, branco neve, prata, cinza astro, amarelo mostarda e azul acinzentado – em tom único, sendo as quatro últimas as novas opções de cores da linha 2023/24 do modelo. Aos acabamentos de pintura metálico e perolizado são acrescidos R$ 2.800.



A garantia do Stonic é de cinco anos, incluindo a bateria 48V e o sistema MHEV.