Renault Kardian exibe a nova identidade da marca

A Renault declara que a frente do novo Kardian é o ponto alto do novo SUV da marca, integrando o novo logo "Nouvel’R" posicionado no sentido vertical na grade frontal, além da nova assinatura luminosa característica da gama Renault. O lançamento está marcado para o dia 25 de outubro. O Megane 100% elétrico marcou a estreia do novo logo.

Com uma distância maior em relação ao solo e barras de teto, o novo Kardian tem características de um SUV robusto e a silhueta compacta – com menos de 4,15 m de comprimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo Renault Kardian será apresentado em estreia mundial no Rio de Janeiro, no próximo dia 25 de outubro.