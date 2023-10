Novo Mustang GTD possui 800 cv de potência e aerodinâmica que supera modelos de corrida

Todas as versões da nova geração do Mustang, incluindo o Mustang GTD, foram reunidos pela primeira vez, no Salão de Detroit. O Mustang GTD é o modelo de rua mais rápido já produzido na linha, com motor de mais de 800 cv e um inédito sistema de redução de arrasto.

Essa aerodinâmica ativa, até então nunca usada pela Ford em um carro de rua, é ilegal nos modelos da categoria GT3, na qual o Mustang GTD se baseia. Ou seja, ele tem recursos mais avançados do que o Mustang GT3, feito para as pistas.

O sistema de redução de arrasto conta com atuadores hidráulicos mudam o ângulo da asa traseira e dos flaps dianteiros para equilibrar o fluxo de ar e privilegiar a velocidade ou a “downforce”.