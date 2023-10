Mercedes-Benz investe R$ 4 milhões em novo Centro de Treinamento no Brasil

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil apresentou o novo Centro de Treinamento para Automóveis e Vans no Brasil. Localizado em Limeira, no interior do estado de São Paulo, integrado ao Centro Logístico da marca, o local conta com mais de mil metros quadrados e tem capacidade de treinar até duas mil pessoas por ano.

Serão ministrados mais de 20 diferentes programas de treinamento, como lançamento de novos produtos, capacitação técnica, serviços e treinamentos com o foco em gestão.

O novo Centro de Treinamento recebeu um investimento de mais de R$ 4 milhões e terá a capacidade de gerar até 40 mil horas de treinamento durante o ano para a Rede de Concessionários de Automóveis e Vans, com o gerenciamento do time de sete instrutores certificados pelo Global Training.