Renault faz evento sobre ESG e lança elétrico para mostrar que ações não são para francês ver

A francesa trabalha com a convicção de que o futuro será elétrico nos carros, mas sabe do quão complexa e longa é a transição. "Temos uma transição longa, nesse período todas as tecnologias estarão disponíveis, passando pelo híbrido Flex", palavras do presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo. Segundo ele, é perceptível da parte dos clientes a busca por veículo elétricos

A decisão de trazer o Megane 100% elétrico mira não em volume de vendas, mas em imagem de marca. Noutros termos, mostrar ao mercado do que a montadora é capaz. No ano passado, na primeira edição do eveto, a empresa apresentou o Kwid elétrico - depois testado também em Fortaleza . Além do lançamento do Megane E-Tech 100% elétrico, a Renault também confirmou a vinda do Kangoo E-Tech 100% elétrico.

Com a eletrificação na mira, ao tempo em que apresentou o Megane E-Tech 100% elétrico , por R$ 280 mil, a Renault do Brasil aposta em uma agenda ESG para mostrar ao mercado que não é apenas para francês ver. Na segunda edição do Renault E-Tech 100% electric days, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera (SP), entre os dias 21 e 22. Promoveu discussões sobre temas como a eletrificação, soluções de mobilidade sustentável e o ESG.

Os conceitos ESG (acerca das relações com meio-ambiente, sociedade e governança) estão no centro da estratégia de negócio da Renault do Brasil. Um dos destaques foi o painel “ESG, da teoria à prática dentro das empresas e o seu impacto na sociedade”, com a participação do vice-presidente do Instituto Renault, Caique Ferreira, especialistas do setor privado e a moderação de Denise Hills, pioneira dos ODS para Finanças Sustentáveis da ONU.

Já o painel “As oportunidades do ‘S’, dentro do ESG gerando impacto social”, com a participação de autoridades no tema, incluindo a diretora executiva do Instituto Renault, Graziela Pontes, sob a moderação da jornalista Lana Pinheiro, editora do canal “ESG por Lana Pinheiro”.

“Fomentar as discussões em torno da pauta ESG é um dos objetivos do Renault E-Tech 100% electric days. A segunda edição do evento nos mostrou que estamos no caminho correto, reunindo os diferentes atores das iniciativas privada, pública, especialistas e sociedade em geral para continuarmos evoluindo no tema”, disse Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault.

Em um dos principais estandes do evento, montou estande com design 100% sustentável. Fez a partir da reutilização de materiais, como ripas de madeiras de reflorestamento, tintas à base de água e aplicação de vegetação viva, com plantio em um viveiro de plantas após o uso. Ademais, objetos do universo automotivo foram usados como elementos reciclados para compor a cenografia. Um dos destaques foram as bolsas e mochilas feitas de cinto de segurança.



Tênis popular

Em parceria com o Instituto Patricia Medrado, o Instituto Renault realiza iniciativas com o para democratizar o tênis e promover o esporte em áreas públicas, impulsionando as futuras gerações do tênis mundial.

No mês de agosto, foi concluída a renovação de uma quadra poliesportiva no Centro Educacional Unificado (CEU) Campo Limpo, em São Paulo, beneficiando crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.