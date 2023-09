Volvo EX30 chega a mil unidades comercializadas no Brasil após abertura da pré-venda

Carro é o lançamento mais bem sucedido da marca no País e em, poucos dias, supera suas metas de venda e mostra excelente aceitação do público

Novo lançamento da Volvo Car Brasil, o EX30 abriu pré-venda no Brasil na última quinta-feira, 14, em evento realizado no Jockey Club, no Rio de Janeiro. O novo SUV da marca, 100% elétrico, chegou ao País com valores que variam de R$ 219.950 a R$ 279.950.

Cinco dias após a abertura de pré-venda, o EX30 já comercializou mais de mil unidades. De acordo com um levantamento feito pela Volvo, 90% dos clientes que compraram o EX30 terão, por meio dele, seu primeiro contato com a marca.

Até o momento, o Ultra tem sido a versão mais procurada, respondendo por mais da metade do volume. O Vapour Grey e o Onyx Black têm sido as cores mais solicitadas. Internamente, o acabamento preferido do público brasileiro tem sido a Indigo.