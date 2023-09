Bronco Sport: redução de R$ 20 mil

Entre outros equipamentos, vem com bancos parcialmente de couro com aquecimento, central multimídia SYNC 3 com tela sensível ao toque colorida de 8”, sistema de áudio B&O com dez alto-falantes, modem de conectividade, carregador sem fio para celular, teto solar e painel de instrumentos digital de 6,5”.

As suas tecnologias semiautônomas incluem piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestre, assistente de permanência e centralização em faixa e faróis de LED com luz alta automática. Conta também com nove airbags.

O segmento de SUVs reúne vários modelos que, apesar do nome em comum, são veículos bem diferentes, especialmente quando se trata da capacidade off-road.Os sete modos de gerenciamento de terreno e a suspensão de estabilidade off-road de alto desempenho são alguns dos seus recursos únicos na categoria.

Veja cinco recursos do Bronco Sport

1. Carroceria – A carroceria possui entre-eixos curto, de 2.670 mm, ângulos de entrada (30,4º), de saída (33,1º) e de transposição de rampa (24,4º) e distância livre do solo de 223 mm. Além de posição elevada de dirigir e capô longo, o Bronco Sport conta com proteção de aço em toda a região inferior e atravessa áreas alagadas de até 600 mm com segurança.

2. Motor e tração – O motor turbo EcoBoost 2.0, com 253 cv e torque e 38,7 kgfm, aliado à transmissão automática de oito velocidades e à tração 4x4 com diferencial traseiro blocante, garante força de sobra nas rodas de 17” com pneus 225/65 R17 All Terrain. A tração traseira conta com embreagem dupla, que controla independentemente as rodas traseiras, variando o torque. O modelo vai de 0 a 100 km/h em 8 segundos no asfalto.

3. Sistema de suspensão de estabilidade off-road de alto desempenho (HOSS - High-Performance Off-Road Stability Suspension) – Esse sistema exclusivo, com peso 40% menor da parte não suspensa comparado ao eixo rígido, aumenta o contato dos pneus com o solo e favorece a estabilidade em curvas e alta velocidade, tanto na estrada como fora dela.