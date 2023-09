Novo Citroën C4 Cactus oferece novos acessórios voltados ao conforto e à segurança de pets e humanos

Acessórios são compatíveis com todas as versões, incluindo a Edição Limitada Noir

A linha 2024 do Novo SUV Citroën C4 Cactus chegou com novidades em termos de conectividade e conforto, além da Edição Limitada Noir. Para os pets, a Citroën traz um conjunto completo para a segurança deles, dos ocupantes e do estofamento do veículo. O Kit Pet é composto pela capa de banco em Neoprene e pelo cinto de segurança.

Outros acessórios da parte interna são os novos tapetes de borracha que possuem travas de segurança e se encaixam na área do assoalho. Já com foco no conforto e na praticidade, o Novo SUV Citroën C4 Cactus possui a opção do sensor de estacionamento traseiro.

Entre outras opções de acessórios, há frisos pintados genuínos, que possuem uma pintura idêntica à tonalidade do veículo. Para ampliação da capacidade de carga são oferecidos o engate para reboque sem freio, com uma capacidade levar até 350 kg, e barras transversais de teto, que permitem a utilização de suportes de bicicleta e outras bagagens.