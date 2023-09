Peugeot lança versão turbo CVT do 208; veja valores e detalhes

O design externo do 208 sofreu pouquíssimas alterações em comparação com as versões Like e Style. Crédito: Pedro Bicudo

A Peugeot lançou nesta quinta-feira, 14, a versão turbo CVT do Peugeot 208. A montadora apresentou três modelos: Allure (entrada), Style (intermediário — com pegada esportiva) e Griffe (top de linha), com preços que vão de R$ 99.990 a 114.990. O automóvel chega ao mercado para competir com a categoria hatch da Chevrolet (Ônix), Hyundai (HB20) e Volkswagen (Polo). O design externo do 208 sofreu pouquíssimas alterações em comparação com as versões Like e Style (1.0 Firely MT) e Active e Roadtrip (1.6 16v AT) apresentadas ao mercado em 2022. A principal mudança, sem dúvidas, está na potência do Peugeot, que com a versão turbo, pode chegar ter até 130 cavalos — com etanol —, fazendo de 0 a 100 em nove segundos, com torque — capacidade de arranque — de 200 NM, superior aos concorrentes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outra novidade anunciada pela Peugeot está na customização do 208. A empresa francesa conta com mais de 35 itens (pack exclusivo) da MOPAR, com o proprietário do veículo podendo acrescentar, por exemplo, spoiler dianteiro e traseiro, ponteira esportiva, saia lateral e entre outros, com objetivo de dar maior esportividade ao Peugeot.

Na versão Style, o 208 conta com uma particularidade em específico, para trazer, como o próprio nome induz, esportividade: rodas de liga-leve diamantadas de 17º Bronx. A montadora informou que as primeiras unidades do Peugeot 208 Turbo chegam ainda nesta semana para realização de teste drive. Test Drive O O POVO participou do test drive promovido pela Peugeot em São Paulo. A saída aconteceu na avenida das Nações Unidas, no Brooklin, com destino ao Parque Estadual Serra do Mar, em São Bernardo do Campo. Foram aproximadamente 50 quilômetros percorridos na versão Style do automóvel. Durante o trajeto, foi possível observar a potência do motor turbo do 208. O carro fluiu bem na estrada, ganhando ainda mais estabilidade com a ativação do modo “sport”. Uma pena que o botão fique encoberto pelo volante esportivo da Peugeot. O sistema de freio também merece destaque, correspondendo bem quando acionado. A volância do 208 conta com regulagem para frente e trás, cima e baixo, permitindo mais confortabilidade ao motorista, assim como o painel multimídia, posicionado parcialmente vertical para o motorista, facilitando a usabilidade e interação visual com o veículo. O carro ainda conta com entradas USB-A e USB-C no console central, quatro autofalência e dois tweeters, além de quatro airbags — a versão Griffe conta com seis.