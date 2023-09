Ford Pro lança as versões XL e XLS da Nova Ranger com motor 2.0 e opção V6

As novas versões da Ranger têm cabine dupla e estreiam o motor 2.0 Turbodiesel, com potência de 170 cv e torque de 41,30 kgfm

Nas versões intermediárias XLS, de uso misto, ele é acoplado a uma nova transmissão automática e conta com a opção de tração 4x2 ou 4x4. E pela primeira vez, a Ranger oferece um modelo XLS com a motorização 3.0 V6.

As novas versões da Ranger têm cabine dupla e estreiam o motor 2.0 Turbodiesel, com potência de 170 cv e torque de 41,30 kgfm. Na Nova Ranger XL, voltada para o trabalho e frotistas, esse propulsor vem acompanhado de transmissão manual e tração 4x4.

A Nova Ranger chegou ao mercado em junho, nas versões de topo XLT e Limited. Agora, a Ford Pro, divisão de veículos comerciais da marca, completa o lançamento com as versões XL e XLS, trazendo a proposta de mais conteúdo e menor preço para o segmento de picapes de entrada e intermediárias.

Desde a versão XL 4x4, a Nova Ranger conta com um pacote tecnológico completo e vem com sete airbags, multimídia Sync 4 com tela de 10” e conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, painel de instrumentos digital configurável de 8”, faróis com acendimento automático e ajuste elétrico de altura, piloto automático, limitador de velocidade, degrau de acesso à caçamba e ajuste de profundidade e altura do volante.

Lançada por R$ 239.990, traz também sistema de conectividade FordPass Connect, ar-condicionado, vidros elétricos, luz de direção diurna, retrovisores com ajuste elétrico e piscas integrados, tampa da caçamba com assistência de abertura e fechamento, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, controle automático de descidas e preparação elétrica para reboque.

Externamente, possui para-choques na cor preta e tem rodas de aço de 16”, calçadas com pneus 255/70 R16 All Terrain de baixa resistência à rolagem.

A opção seguinte da Nova Ranger, a XLS 4x2, vem com para-choques na cor da carroceria, faróis full-LED, faróis de neblina halógenos, rodas de liga leve de 17” com pneus 255/70 R17 All Season, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Na cabine, traz também ar-condicionado para a segunda fileira de bancos, carregador por indução e partida remota com acionamento do ar-condicionado, por R$ 234.990.

A Nova Ranger XLS 4x4 oferece os mesmos itens, mais a tração nas quatro rodas e pneus 255/70 R17 All Terrain, com preço de R$ 259.990. Já a Nova Ranger XLS 4WD vem equipada com o motor 3.0 V6 de 250 cv e torque de 61,18 kgfm, transmissão automática de 10 velocidades e tração 4WD, que inclui o modo automático de tração nas quatro rodas sob demanda, custando R$ 279.990.

Nova Ranger XL

A Nova Ranger XL 4x4 é uma picape voltada para o trabalho. Segundo a marca, ela possui um custo operacional de 15% a 20% menor que a principal concorrente. Nessa conta estão incluídos os gastos com seguro, combustível e manutenção, que somam uma economia de R$100.000 a cada 200.000 km de uso.