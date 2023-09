Fiat encerra agosto na liderança do mercado brasileiro com mais de 23% market share

Picape Strada segue sendo o veículo mais vendido do Brasil, tanto no último mês quanto no acumulado do ano

A Fiat encerra mais um mês na liderança do mercado brasileiro e segue líder absoluta desde janeiro de 2021. No total foram mais de 45.474 veículos vendidos e 23,1% da fatia do mercado em agosto, o que corresponde a um crescimento de 2,5 p.p comparado ao mês anterior. No mês, a marca apresentou uma das melhores participações de mercado do ano e ainda emplacou três modelos entre os dez mais vendidos do País.

A Strada foi o carro mais comercializado do Brasil, tanto no último mês como no acumulado do ano, chegando à marca de 12.872 unidades emplacadas e 6,5% de market share em relação ao mercado como um todo. No ranking aparecem também o Mobi em sexto lugar com 6.593 emplacamentos e o Argo na oitava posição, registrando 5.892 unidades vendidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No caso dos hatches, a Fiat conquistou o primeiro lugar com um total de 12.495 unidades vendidas, representando uma parcela de 24,2% desse segmento. Quanto às vans, a marca também garantiu a primeira posição com a venda de 2.323 unidades, o que corresponde a 45,3% de segment share. Já em picapes, Strada e Toro garantem a liderança da Fiat com 17.511 unidades e 45,7% da categoria.