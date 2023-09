Novo Renault Scénic E-Tech elétrico será revelado no salão IAA Mobility 2023

A Renault vai revelar em estreia mundial o Novo Scénic E-Tech elétrico, o primeiro veículo de produção em série a seguir a nova estratégia de desenvolvimento sustentável da marca, por meio de seus três pilares: meio ambiente, segurança e inclusão.



A marcar fará coletiva de imprensa no dia 4 de setembro e receberá clientes e profissionais até 8 de setembro, no estande (B40), localizado no Pavilhão A2 do IAA Summit de Munique. A revelação do Novo Grand Kangoo será no dia 5 de setembro, no mesmo estande.

A Renault vai contar com um segundo estande, chamado de electro pop rnlt, para receber o público em geral na principal praça de Munique, a Odeonsplatz, onde será montado o IAA Open Space.