Citroën Advanced Comfort: programa foca no conforto

A escolha de um veículo costuma envolver uma série de fatores, como a configuração, o tipo de motor, o consumo e o valor de revenda. O foco da marca com o programa Citroën Advanced Comfort é inserir o conforto como item de série.

Os conceitos de conforto da marca contemplam bancos ergonômicos, ergonomia dos comandos da cabine, aerodinâmica e novos materiais para a cabine, por meio de quatro objetivos:

Proteger todos os seus ocupantes das perturbações externas, transformando o veículo em um “casulo”;

Facilitar a vida a bordo por meio da presença de porta-objetos e layout inteligente;

Proporcionar tecnologia intuitiva, assistência útil no dia a dia e continuidade digital entre os ocupantes e o automóvel;

Garantir tranquilidade e praticidade ao motorista, organizando as informações para exibir apenas aquelas realmente úteis.

De acordo com a Citroën, os padrões da indústria em termos de conforto foram inseridos desde o início em sua fábrica. Em 1919, com a chegada do primeiro carro produzido em série na Europa, o Citroën Type A, a marca investiu para oferecer mais comodidades e conforto, como motor de arranque, bancos acolchoados e faróis elétricos.