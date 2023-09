Jeep Compass atinge marca de 450 mil unidades produzidas no Nordeste

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

O modelo teve sua produção iniciada no Brasil em outubro de 2016, no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco

O Jeep Compass atingiu a marca de 450 mil unidades produzidas no Nordeste. O modelo teve sua produção iniciada no Brasil em outubro de 2016, no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco. Em 2021, passou por uma renovação.

Segundo a marca, o modelo é uma referência entre os SUVs no País, líder absoluto entre os SUVs médios nos últimos 6 anos e segue na liderança no acumulado da categorias em 2023.

O Jeep Compass possui itens de condução semiautônoma, duas telas de mais de 10” cada uma e tração 4x4. Líder entre os SUVs médios e pioneiro ao introduzir itens de segurança e tecnológicos à sua categoria, como o sistema de frenagem de emergência com detecção de pedestres, ciclistas e motociclistas; Serviços Conectados Nativos; 7 airbags, entre outros.