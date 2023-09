Citroën Type Holidays será apresentando em evento na Alemanha 

A Citroën vai apresentar o furgão Type Holidays no Düsseldorf Caravan Show, na Alemanha, um dos principais eventos de veículos de lazer do mundo, que ocorre até domingo (3). O veículo combina o Citroën Type H com o SpaceTourer e em breve estará disponível em toda a rede Citroën, por meio de uma linha que será chamada de "Holidays".

A Citroën é o segundo maior fornecedor de veículos do tipo motorhome na Europa, por isso, o SpaceTourer chega com a aparência de um Type H, baseado no trabalho do construtor de carrocerias italiano Caselani. Seu design exclusivo, assim como sua cor cinza, é uma referência ao lendário Type H.

O Type Holidays pode ir praticamente a qualquer lugar, pois tem menos de 2 m de altura, o que significa que pode caber em estacionamentos (tanto na cidade quanto na praia) e ser usado no dia a dia, durante todo o ano.