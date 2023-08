Saveiro 2024 chega com novo design e itens de série exclusivos no segmento

– Completando 41 anos de produção ininterrupta, a Saveiro é a picape com história mais longeva no mercado brasileiro e mais de 1,6 milhão de unidades vendidas

Toda a carroceria da Saveiro ganhou novas proporções. Na dianteira, o capô mais alto e com linhas marcadas conectam com o para-choque, que agora recebe nova grade com friso cromado entre os faróis, estes que também recebem detalhe cromado na assinatura.

Completando 41 anos de produção no Brasil, a Saveiro chega no modelo 2024 com novo design, novos acabamentos, mais equipamentos. Segundo a Volkswagen, o modelo em sua nova versão estreia sendo a picape com melhor custo-benefício do mercado.

Nas laterais, os para-lamas contam com detalhes em relevo no arco de roda. As versões de entrada recebem novas rodas de aço de 15 polegadas com calotas escurecidas.

A tampa da caçamba conecta as novas lanternas com design escurecido na traseira, além da faixa em preto fosco horizontal que recorta a traseira e o escrito Saveiro escurecido (exclusivo para as versões Trendline e Extreme). O para-choque possui vincos laterais.

São cinco cores disponíveis: Cinza Oliver (exclusiva para Trendline e Extreme) e Cinza Moonstone (exclusiva para Extreme), novidades para 2024, além de Preto Ninja, Prata Sirius e Branco Cristal.

A gama da Saveiro conta com quatro versões: a de entrada, Robust Cabine Simples e Robust Cabine Dupla, a intermediária, Trendline Cabine Simples, e a Extreme Cabine Dupla.

Para 2024, todas as versões passam a contar, de série, com itens exclusivos no segmento: sensor de estacionamento traseiro, ESC (controle eletrônico de estabilidade), Hill Hold Control (Assistente de Partida em rampa) e freio a disco nas quatro rodas.

Toda a linha acompanha o motor EA211, 1.6l de 116 cv e 16,1 kgfm de torque, atrelados ao câmbio manual de cinco marchas. A suspensão dianteira recebeu 10 mm de altura livre do solo.