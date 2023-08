Quatro em cada dez carros plug-in Premium vendidos no Brasil são Volvo

A Volvo Car Brasil mantém a liderança na venda de carros plug-in do segmento Premium. Em julho, a marca emplacou mais de 600 novos veículos no País

Com 395 unidades vendidas em julho deste ano, o XC60 é o carro híbrido Premium mais vendido do Brasil, no mês e no acumulado do ano, onde soma mais de 2.800 emplacamentos, com 35,7% do total de participação de mercado.

O XC40, o primeiro modelo da marca a ser oferecido na versão elétrica, também teve mais de 100 unidades emplacadas somente em julho, e é responsável por 41,6% das vendas totais de carros elétricos no segmento Premium ao longo do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Somado ao modelo C40, que compõe o atual portifólio de carros elétricos da marca, a Volvo lidera com mais de 55% do total de mercado elétricos Premium, com 1.445 carros vendidos até então.