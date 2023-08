Peugeot 2008 Style THP: francesa apresenta novidades na linha 2024 

O SUV conta, de série, em todas as versões com câmera de ré, piloto automático, limitador de velocidade, volante sport drive multifuncional com regulagem de altura e profundidade, DRL em LED e vidros e travas elétricas.

A Peugeot apresentou novidades na linha 2024 do Peugeot 2008 Style THP. Recebe teto panorâmico como item de série. O modelo está disponível agora em quatro versões: Allure 1.6, Roadtrip 1.6, Style 1.6 THP e Griffe 1.6 THP, todas com a caixa de transmissão automática sequencial de seis marchas.

A partir da versão Roadtrip, os modelos contêm partes dos bancos em couro, rodas Aquila 16”, ar-condicionado bi-zone, lanternas traseiras em LED e farol com máscara negra.

O Peugeot 2008 Style agora só está disponível com a motorização turbo THP Flex de 173 cv com etanol e 165 cv com gasolina. A versão recebe na linha 2024 o teto panorâmico de 0,60 m², antes disponível somente na versão Griffe. O modelo conta também com Grip Control que adapta o funcionamento do veículo a todos os tipos de terreno.

Ambas as motorizações disponíveis no Peugeot 2008 contam ainda com modo de condução ECO, com principal funcionalidade de economizar combustível e modo Sport, desenvolvido para obter respostas mais rápidas e potentes do motor.

A versão Griffe recebe mais dois airbags de cortina, totalizando seis airbags, sensor de chuva, luminosidade e de estacionamento traseiro.

A gama Peugeot 2008 MY24 possui seis opções de cores: Preto Perla Nera, Branco Nacré (perolizado), Branco Banquise (sólido), Vermelho Rubi, Cinza Artense e Cinza Grafitto. Com exceção do Preto Perla Nera, qualquer cor escolhida acrescenta R$ 2.450 ao valor total do veículo. Todas as versões do SUV possuem teto biton na cor preta, além da tampa traseira com o logotipo Peugeot.

Linha Peugeot 2008 MY24



Peugeot 2008 Allure 1.6 AT: a partir de R$ 104.990

Motor 1.6 com 117cv e Câmbio automático de 6 velocidades

Multimidia Peugeot Connect 7”

4 airbags

Teto biton

Câmera de ré

Ar condicionado

Piloto automático e Limitador de velocidade

Volante Multifuncional

Faróis com DRL em LED

Faróis de Neblina

Rodas Titane 16”

Peugeot 2008 Roadtrip 1.6 AT: a partir de R$ 109.990

Allure +:

Lanternas traseiras em LED

Faróis de Máscara Negra

Adesivos e Badge Roadtrip

Grade cromada

Bancos em couro

Ar condicionado digital bi-zone

Volante em couro

Rodas Aquila 16” Black Diamond

Peugeot 2008 Style 1.6 THP AT: a partir de R$ 124.990

Roadtrip +

Teto panorâmico

Motor THP de 173cv

Freio de mão tipo aviação

Grip Control com 5 modos de condução

Dark Style e grade em dark chrome

Bancos em couro e tecido

Badge Turbo

Rodas Aquila 16” Dark

Peugeot 2008 Griffe 1.6 THP AT: a partir de R$ 129.990