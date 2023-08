O POVO testou Citroën C3: da agilidade à praticidade; veja fotos

Em 4 versões: Feel Pack 1.6, Feel 1.0, Live Pack 1.0 e Live 1.0, o carrinho - sem demérito contido no diminutivo – cumpre um propósito de que vai além do ir e vir cotidiano. Tanto é que, como itens de série, você pode esperar controle de estabilidade, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos e outros que tornam o carro convincente.

O POVO testou o Citroën C3 pelas ruas de Fortaleza. As percepções mais claras são de leveza, economia e agilidade. Essencialmente urbano, não dá para fugir da palavra “praticidade” como forma de resumir desempenho e a experiência com o automóvel.

O Novo C3 apresenta duas opções de motorização: o 1.6 16V da família EC5 com até 120 cavalos e 15,7 kgfm e o 1.0 Firefly de até 75 cv e 10,7 kgfm. Ambos produzidos no Brasil, os motores flexíveis prometem baixo custo de manutenção, robustez, suavidade de funcionamento, sem preguiça, sem lentidão. E uma estabilidade que tem relação direta com as onipresentes rodas de 15 polegadas com pneus de perfil alto (195/65), por isso uma sensação de estar bem acima dos habituais buracos nas ruas das cidades.

Com 3,98 metros de comprimento e 2,54 metros de entre-eixos, a cabine do novo C3 surpreende em função da posição elevada de dirigir. Não é SUV, mas se assemelha nesse quesito. Tem 1,60 metro de altura e 1,73 metro de largura.

A central multimídia apresenta uma interface intuitiva, onde facilmente se encontram os comandos de configuração, rádio, bluetooth e integração com smartphones. Com ela, qualquer um que estiver dentro do C3 pode usar o Android Auto ou Apple Carplay de forma wireless, sem a necessidade de fios, bastando, claro, que o smartphone seja compatível com a tecnologia.

Uma central multimídia bem posicionada de nome Citroën Connect com touchscreen de 10” com funções bem sinalizadas (presente na versão testada pelo O POVO ), além de um porta-malas com capacidade confortável para a categoria, compõem esse convencimento.

Com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, o novo C3 é oferecido em até cinco cores: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito e Azul Spring. O teto bitom estará disponível em duas cores — outra inovação no segmento —, podendo ser Branco Banquise ou Preto Perla Nera.

Para a marca, “os difusores centrais permitem uma rápida climatização de todo o interior, graças ao ar-condicionado de série com comandos reunidos em um só conjunto na parte central do console”. Em resumo, a beleza justificaria, mas a Citroën fala em maior eficácia.

“O Novo C3 marca uma nova era para a marca na região, com espaço, robustez, atitude SUV e Citroën Connect Touchscreen 10” com uma acessibilidade competitiva para o segmento”, fala Vanessa Castanho, Vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

A Citroën promove um crescimento de sua rede no Brasil que classifica como “histórico”, com cerca de 170 concessionários espalhadas pelo Brasil.

As versões do novo C3

A porta de entrada, versão 2023/2024 para o novo C3 ocorre por meio do modelo com pacote Live 1.0, com bom número de itens realmente fundamentais.

Entre os principais itens de série há direção elétrica, ar-condicionado, airbag duplo, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, indicador de trocas de marcha, luzes de condução diurna (DRL), vidros dianteiros e travas elétricas, monitoramento de pressão dos pneus e painel digital com computador de bordo. O valor é de R$ 72.990.

O C3 Live Pack 1.0 soma a central multimídia Citroën Connect Touchscreen 10” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conector USB no console, volante com comandos do som e bluetooth e banco dianteiro do motorista com ajuste de altura entre os principais itens de série. Essa versão custa R$ 80.990.

A versão Feel está disponível com motores 1.0 ou 1.6 16V e agrega vidros traseiros elétricos, alarme perimétrico, volante com ajuste de altura, luzes de condução diurna (DRL) de leds, rodas de liga-leve de 15”, barras longitudinais no teto, Chevron cromado e maçanetas na cor da carroceria.

Na versão 1.0 o valor é de R$ 83.990. Já o mesmo carro, porém 1.6 16V automático, passa a R$ 97.700. Aqui o pacote de equipamentos é complementado com câmera de ré, volante com revestimento exclusivo, rodas liga-leve de 15” diamantadas, faróis de neblina e câmbio automático de seis marchas com opção de trocas sequenciais e modo eco.

O pós-venda do novo C3

É possível customizar o carro com mais de 50 acessórios homologados. Entre eles frisos laterais, embelezadores de faróis de neblina e rodas de liga-leve com diferentes opções de cores. Também dois packs de acessórios: o Protection (protetor de cárter + frisos laterais) e Comfort (câmera + sensor de ré).

Versões

Novo Citroën C3 Live 1.0 – R$ 72.990



Itens de série:



Airbags duplos

Controle de estabilidade

Controle de tração

Assistente de partida em rampa - Hill holder

Monitoramento de pressão dos pneus

Ar-condicionado

Direção elétrica

Vidros dianteiros elétricos

Travas elétricas

Indicador de trocas de marcha

Rodas de 15” com calotas

Luzes de condução diurna



Novo Citroën C3 Live Pack 1.0 – R$ 80.990

Itens de série:



Todos os equipamentos da Live +:

Citroën Connect 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio

Conector USB dianteiro

Volante com comandos do sistema de som e bluetooth

Chave com telecomando

Banco dianteiro com ajuste de altura

Limpador e desembaçador elétrico traseiro





Novo Citroën C3 Feel 1.0 – R$ 83.990

Itens de série:



Todos os equipamentos da Live Pack +:

Vidros traseiros elétricos

Alarme Perimétrico

Conectores USB traseiros (x2)

Luzes diurnas de leds

Rodas de liga-leve de 15”

Painel interno com faixa azul metálica

Barras longitudinais no teto

Volante com ajuste de altura

Chevron cromado

Maçanetas na cor da carroceria





Novo Citroën C3 Feel Pack 1.6 16V Automático – R$ 97.700

Itens de série:



Todos os equipamentos da Feel 1.6+:

Câmbio automático de seis marchas com opção de trocas sequenciais

Modo Eco

Rodas de liga-leve de 15” diamantadas

Câmera de ré

Volante revestido com couro



Veja fotos do Novo C3