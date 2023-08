Fiat Pulse ganha versão S-Design e Pulse Abarth tem novidades na linha 2024

O Pulse Abarth recebeu atualizações no design interno e nova opção de roda maior com aro 18"

Primeiro SUV nacional da Fiat no Brasil e primeiro utilitário esportivo da Abarth no mundo, o Pulse traz novidades na linha 2024. O modelo da marca líder do mercado brasileiro chega com nova versão S-Design. O Pulse Abarth recebeu atualizações no design interno e nova opção de roda maior com aro 18".

Segundo a Fiat, o S-Design chegou ao Brasil para destacar o design e a esportividade dos carros da marca. Esse conceito italiano traz mais conteúdo para o Argo, Cronos e Toro, com elementos escurecidos e tecnologias. Agora, o conceito chega ao Pulse como uma nova versão.

A versão S-Design ganhou novidades como acabamento escurecido no logo da Fiat e retrovisores na cor preta. Além de rodas 16” escurecidas, moldura superior do para-choques que liga os faróis em preto brilhante e acabamento do rack de teto e skid plate interno e externo. Também possui os badges S-Design, tanto por dentro como for fora. Para completar, também traz o interior escurecido.