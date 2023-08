Chevrolet abre pré-venda da Nova Silverado com 500 unidades disponíveis

A reserva é limitada a uma picape por CPF e considera a ordem do pedido devidamente preenchido e confirmado no sistema. Interessados que se cadastraram na página do produto no site da marca estão recebendo antecipadamente informações técnicas do veículo e das condições comerciais.

Segundo a Chevrolet, as entregas estão previstas para começar na virada do ano. Os interessados podem fazer as reservas na rede de concessionárias ou no estande da marca na Expointer, feira agropecuária que ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro em Esteio (RS). É lá que a Nova Silverado será exibida publicamente pela primeira vez no País.

Agora, com o início da pré-venda, mais detalhes do conteúdo da Nova Silverado passam a ser revelados. A Silverado é o modelo mais vendido da Chevrolet no mundo e chega ao Brasil na sua geração mais avançada e que foi recentemente atualizada nos Estados Unidos.

A carroceria utiliza diferentes materiais com variações de composição e espessura. Capô, portas e tampa traseira são de alumínio, enquanto a caçamba, por exemplo, tem um piso de aço reforçado capaz de aguentar impacto até 50% maior que o de picapes tradicionais.

A Nova Silverado já traz de série chassi com preparação Off-Road. No acabamento, o High Country é o mais luxuoso disponível. Por fora, ele conta com sistema de iluminação inteligente Full LED; grade e frisos cromados, além de elementos como estribo e tampa traseira com acionamento elétrico. As rodas são de 20 polegadas com superfície usinada, e os pneus, tipo All Terrain de perfil alto para melhor absorção de impactos.

A picape possui 5.913 mm de comprimento, 2.063 mm de largura e 1.945 mm de altura, o que a caracteriza como o modelo que tem o maior entre-eixos (3.745 mm) e a maior caçamba da categoria.

Primeira picape com Google Built-in

A Nova Silverado estreia o Google Built-in, que agrega atualmente Google Assistant, Google Maps e o Google Play. O sistema opera de forma independente, não necessitando da conexão de um smartphone para funcionar.

O Google Built-in possibilita comandar itens como o ar-condicionado e o sistema de áudio do carro por comando de voz, além de interagir com a tecnologia baseada em inteligência artificial para consultar sobre a previsão do tempo e buscar informações específicas.