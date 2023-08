Novo Citroën C3 atinge marca de 30 mil vendidos e chega com novidades em sua linha 2024

A primeira delas é a abertura elétrica da tampa do combustível, item que estará disponível em todas as versões

Com mais de 30 mil unidades vendidas do Novo Citroën C3 desde o seu lançamento, agora, prestes a celebrar um ano de sua chegada, o hatch com atitude SUV passa a contar com novidades em sua linha 2024.

A primeira delas é a abertura elétrica da tampa do combustível, com isso, o motorista precisará apenas apertar o botão de destrava das portas para liberar a tampa do bocal para abastecimento, sem a necessidade de utilização da chave. O item estará disponível em todas as versões.

Outra novidade é o painel com acabamento premium. O novo item virá de série em todas as versões a partir da Live Pack.