Fiat Toro 2024 chega com novo design e preços a partir de R$ 149.900

Outra versão topo de gama, a Ranch recebeu uma nova grade com detalhes em bronze (premium brown) no friso decorativo e novas rodas de 18” diamantadas.

Uma das versões topo de linha, a Ultra traz novidades como uma nova grade com inserções volumétricas exclusivas para a versão, moldura em preto brilhante com detalhes em vermelho no logo da Fiat e no friso decorativo da grade. A nova proposta do exterior cria uma harmonia com as costuras dos bancos em vermelho, exclusivos desta versão. Além disso, as novas rodas na cor preta com moldura diamantada, exclusivas para os pneus Off-Road da versão Ultra, completam o visual.

A Fiat Toro 2024 chega com aprimoramentos em seu design. A montadora define como mais robusto. Por fora, a picape ganhou novas grades em toda linha e rodas exclusivas nas versões Ultra e Ranch. Por dentro, possui itens como wireless charger, ar-condicionado digital dual zone com comando touch screen e central multimídia 10,1” vertical.

Fiat Toro Volcano

A versão Volcano, tanto na opção flex quanto na diesel, passa a contar com conectividade como item de série, saindo de fábrica com o Fiat Connect////Me, plataforma de serviços conectados da marca, que oferece funcionalidades como wi-fi, operações remotas, informações sobre o veículo, localização, navegação, assistentes de chamadas e muito mais.

A versão também traz nova grade cromada de série e novos wheel fenders. Para completar, na Volcano Flex, o opcional com Design Black agora ganha grade em preto brilhante, além dos itens escurecidos que já integram o modelo: rodas pretas, logo fiat escurecido e interior escurecido.

Fiat Toro Freedom

A Freedom passa a oferecer como item opcional o Fiat Connect////Me com navegação embarcada. Além de mudanças no visual, como a nova grade em preto brilhante, logo da Fiat cromado e atualização no wheel fenders.

Fiat Toro Endurance

A versão de entrada também está com novidades. Agora, a Endurance traz nova grade em preto fosco, logo da Fiat cromado e novos wheel fenders. Nesta configuração, não há opcionais.

Opções de motorização

A Toro traz duas opções de motorização. Uma delas é o Turbo 270 Flex, o turbo flex mais moderno, potente e de maior torque produzido no Brasil com 185 cv e 270 Nm junto com a transmissão de 6 velocidades e o propulsor 2.0 16V turbo diesel com 357 Nm de torque (MultiJet II).

As dimensões da Toro seguem as mesmas para todas as versões: 4.945 mm de comprimento, 1.845 mm de largura e 1.678 mm de altura. Para completar, ainda traz luzes de direção full LED e DRL com identidade Toro, rodas de até 18” e bancos em couro com ajuste elétrico.