Chevrolet Silverado tem a maior caçamba entre as picapes de grande porte

A Chevrolet Silverado estreia em breve no mercado brasileiro e vai oferecer, segundo a marca, a maior e mais funcional caçamba entre as picapes de grande porte. A Silverado será ofertada numa configuração High Country própria para o mercado no Brasil.

A picape grande da Chevrolet conta com motor V8 (5.3L) a gasolina de última geração, com alto poder de processamento eletrônico para melhor desempenho com a fórmula do combustível nacional.

Além disso, o propulsor traz sistema capaz de variar o número de cilindros em atividade conforme a condição, otimizando a relação entre aceleração, retomada e consumo.

Este propulsor é da mesma família do que equipa o Camaro, mas com aperfeiçoamentos e recursos específicos para um veículo utilitário premium de alta capacidade de carga.

Veja algumas das características da caçamba da Silverado