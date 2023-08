Stellantis segue líder em participação de mercado na América do Sul

No Brasil, a empresa encerrou o mês de julho com 367 mil veículos comercializados no acumulado do ano, com uma participação de mercado de 31,9%

A Stellantis começou o segundo semestre de 2023 mantendo sua liderança nos principais mercados da América do Sul. No Brasil, a empresa encerrou o mês de julho com 367 mil veículos comercializados no acumulado do ano, com uma participação de mercado de 31,9%. Já na Argentina foram 11,9 mil veículos registrados e 30,8% de market share. No Chile, as vendas somaram 21,7 mil unidades e garantiram a liderança com 30,9% de participação.

Em julho, a Stellantis emplacou 64.019 veículos no Brasil, representando um acréscimo de 4.825 unidades em relação ao mês anterior, e 29,7% de participação nas vendas. Quatro dos dez modelos mais vendidos são da Stellantis: a picape Fiat Strada (veículo mais vendido no Brasil), Fiat Argo, Mobi e Jeep Compass.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fiat liderou o mercado nacional com 44.393 unidades emplacadas, garantindo 20,6% de market share. Além disso, a marca conquistou a liderança no varejo com 19,1% de share no canal e mais de 22.156 unidades emplacadas. A Fiat também garantiu a liderança nos segmentos de picapes com 41,5% de participação e vans com 38% da fatia da categoria.

Já no acumulado do ano, a Fiat mantém a liderança com 21,8% de market share e 251.228 unidades emplacadas. O carro mais vendido do Brasil foi o Fiat Strada, com 60.931 unidades emplacadas.

Em julho, a Jeep manteve a liderança entre os SUVs e comercializou 11.709 unidades no mercado brasileiro. Essas vendas contribuíram para que a marca chegasse a 75.115 emplacamentos no acumulado do ano no País.

O Jeep Compass alcançou a marca de 4.707 vendas em julho e mais de 35 mil no acumulado do ano, com 42,8% de participação entre os C-SUVs em 2023. Já o Jeep Commander emplacou 1.408 unidades. No acumulado do ano, o Commander conta com 11.921 unidades vendidas e 28,4% de participação na categoria. No segmento B-SUV, o Jeep Renegade comercializou 5.556 unidades, um crescimento de 36% em relação ao mês anterior, o que garantiu uma posição no TOP 3 do segmento em julho.